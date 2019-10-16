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РИА Новости

Собянин поручил подготовить соглашение о помощи Приангарью

21:28 16.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить соглашение о направлении средств в Иркутскую область для строительства школы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке сообщил, что мэр столицы Сергей Собянин пообещал профинансировать строительство школы в пострадавшей от паводка Иркутской области и выделить на эти цели 500 миллионов рублей.
"Действительно, к мэру Москвы поступило обращение от губернатора Иркутской области оказать помощь в восстановлении образовательного комплекса в селе Алыгджер. Сергей Собянин поручил подготовить соглашение о направлении необходимых средств межбюджетным трансфертом из бюджета Москвы", - сообщила Пенькова.
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.
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