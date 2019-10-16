Собянин поручил подготовить соглашение о помощи Приангарью

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил подготовить соглашение о направлении средств в Иркутскую область для строительства школы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке сообщил, что мэр столицы Сергей Собянин пообещал профинансировать строительство школы в пострадавшей от паводка Иркутской области и выделить на эти цели 500 миллионов рублей.

"Действительно, к мэру Москвы поступило обращение от губернатора Иркутской области оказать помощь в восстановлении образовательного комплекса в селе Алыгджер. Сергей Собянин поручил подготовить соглашение о направлении необходимых средств межбюджетным трансфертом из бюджета Москвы", - сообщила Пенькова.