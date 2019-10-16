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РИА Новости

Власти Удмуртии создают региональный центр одаренных детей

21:15 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЦентр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске
Центр искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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УФА, 16 окт – РИА Новости. Власти Удмуртии создают региональный центр одаренных детей для удержания в республике талантливой молодежи, сообщили в пресс-службе главы региона.
В сообщении поясняется, что "создание центра предполагает переход к новому типу образования – открытому, технологичному, нацеленному на запросы общества и бизнеса, гибкому и индивидуальному. Для этого объединяются ресурсы региона: научная база вузов, лучшие методические наработки школьного образования, возможности промышленных предприятий и бизнеса".
"Удмуртия получила субсидию из бюджета РФ в размере 209 миллионов рублей на приобретение оборудования для оснащения нового учреждения. Из регионального бюджета добавили 6,5 миллиона и ещё около 30 миллионов рублей изыскали на капитальный ремонт учебно-лабораторного здания", - сообщает пресс-служба главы республики, отмечая, что центр одарённых детей в Удмуртии создается по модели центра "Сириус" в городе Сочи.
"Принимаемые меры пока не позволяют после школы удерживать талантливых детей в регионе. Интеллектуальный отток продолжается. В 2016 году половина выпускников-медалистов осталась учиться в вузах Удмуртии, а в 2019-м – уже 46%. Из 28 выпускников-победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в этом году только один продолжил обучение в Ижевске, из 49 стобалльников лишь 4 человека остались учиться в Удмуртии", - цитирует пресс-служба главу Удмуртии Александра Бречалова.
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По словам руководителя республики, "основные причины оттока талантливой молодежи связаны с недостатком современных востребованных специальностей, нехваткой индивидуальных образовательных программ, отсутствием научных центров для развития молодых ученых и целевого распределения выпускников". Сообщается, что власти Удмуртии намерены созданием центра "сохранить и приумножить интеллектуальный потенциал региона".
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Александр БречаловУдмуртияОбщество
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