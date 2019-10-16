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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон считает необходимым увеличить давление на Турцию

21:00 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым увеличить международное давление на Турцию, чтобы она прекратила военную операцию на северо-востоке Сирии.
"Мы ее (операцию Турции в Сирии – ред.) осудили. Полезные шаги, которые мы хотим вести, - это с одной стороны, убедить наших американских партнеров в НАТО затормозить и остановить это наступление, избежать любой эскалации", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.
"В дискуссиях, которые мы ведем, с одной стороны с Турцией, а с другой – Россией и Ираном, которые играют в регионе ключевую роль, и со всеми нашими европейскими партнерами, (идет речь) об увеличение давление на Турцию с тем, чтобы она прекратила эту операцию", - отметил французский лидер.
Трансляцию пресс-конференции велась на странице в Facebook Елисейского дворца.
По итогам встречи франко-немецкого совета министров, состоявшейся в Тулузе в среду, было выпущено совместное заявление двух стран. В нем, в частности, Париж и Берлин осуждают операцию Турцию в Сирии и призывают Анкару изменить свою позицию.
"Мы осуждаем военную деятельность Турции на северо-востоке Сирии и призываем ее изменить свою политику, напоминая об обязательствах Турции в рамках международного права, включая международное гуманитарное право", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии может подорвать стабильность всего региона, усугубить страдания гражданских лиц и привести к дальнейшему перемещению населения. "Односторонние военные действия в северо-восточной Сирии серьезно подрывают прогресс международной антитеррористической коалиции, в которой участвуют Франция, Германия и Турция", - говорится в документе.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
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