Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*

"РПК, которая является частью курдов, - это, возможно, еще большая террористическая угроза, чем ИГ*", - сказал он на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.