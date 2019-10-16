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РИА Новости

В Северной Македонии пригрозили ЕС последствиями при отсрочке интеграции

20:57 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСкопье
Скопье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Откладывание даты начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС вызовет разочарование граждан и пойдет на руку интересам третьих стран в Балканском регионе, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Совет министров ЕС не смог согласовать во вторник начало переговоров по вступлению с Албанией и Северной Македонией, решение теперь будет принимать евросаммит. Саммит ЕС пройдет 17-18 октября. В среду Заев и комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан провели совместную пресс-конференцию.

"Любая отсрочка будет воспринята как негативное решение и произведет большой отрицательный эффект. Произойдет сильное разочарование граждан и членов парламента, которые поддержали реализацию Преспанского соглашения (договор Скопье и Афин о переименовании страны - ред.). Не будем забывать, что выполнение Преспанского соглашения связано с открытием глав переговорной платформы о вступлении в ЕС", - сказал Заев, трансляция выступления велась в его Facebook.

"Хочу добронамеренно предупредить, что если не будет принято давно ожидаемое и заслуженное решение (о дате начала переговоров о вступлении – ред), тогда доверие к ЕС наших граждан может оказаться под вопросом. Это точно подстрекнет регрессивные силы в стране и усилит интересы третьих государств в регионе", - отметил премьер.
Он еще раз подчеркнул, что "если ЕС покажет отсутствие или слабость на Западных Балканах, то третьи страны заполнят вакуум". Заев призвал руководство ЕС "не гасить яркие звезды, к которым мы стремимся", отметив, что его страна является кандитатом на членство в Евросоюзе уже 15 лет.
Радмила Шекеринская
3 сентября, 11:07РИА Новости
Власти Северной Македонии прокомментировали процесс вступления в НАТО
Албания и Северная Македония имеют статус кандидатов в члены ЕС. ЕК ранее официально рекомендовала начать со Скопье вступительные переговоры. Но в 2018 году, а затем в июне этого года 28 стран в рамках Совета ЕС отложили принятие окончательного решения, что было обусловлено необходимостью выполнить ряд требований ЕС. В июне страны ЕС договорились достичь решения об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией "не позднее октября 2019 года".
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Зоран ЗаевЕвросоюзСеверная МакедонияВ мире
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