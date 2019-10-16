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РИА Новости

Более 98% жителей Оренбургской области подключились к "цифре"

20:39 16.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПриставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УФА, 16 окт – РИА Новости. Более 98% жителей Оренбургской области подключились к цифровому формату телевещания, специалисты готовы помочь тем, кто не успел перейти на "цифру", сообщил в среду и.о. вице-губернатора региона Олег Димов на заседании правительства.
"Более 98% оренбуржцев уже подключились к цифровому формату телевещания. Обращаю внимание глав муниципалитетов и руководителей профильных ведомств, что работа по переходу на цифровое вещание продолжается. Жителям, которые не успели этого сделать, сейчас в оперативном режиме готовы помочь специалисты колл-центра, волонтеры, сотрудники департамента цифровых технологий, министерства соцзащиты", - сказал Димов на правительственном совещании.
По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, который прибыл с рабочим визитом в Оренбургскую область, "небольшое количество обращений на "горячую линию" говорит о том, что в Оренбуржье проделана огромная предварительная работа по информированию населения о новом формате телевещания".
"В области было приобретено 30 тысяч приставок, 60% жителей региона еще десять лет назад имели возможность подключиться к первому мультиплексу в цифровом телевещании. Тогда это было 10 каналов, теперь их 20", - пояснил Волин.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинОренбургская областьРоссияОбщество
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