Более 98% жителей Оренбургской области подключились к "цифре"

УФА, 16 окт – РИА Новости. Более 98% жителей Оренбургской области подключились к цифровому формату телевещания, специалисты готовы помочь тем, кто не успел перейти на "цифру", сообщил в среду и.о. вице-губернатора региона Олег Димов на заседании правительства.

"Более 98% оренбуржцев уже подключились к цифровому формату телевещания. Обращаю внимание глав муниципалитетов и руководителей профильных ведомств, что работа по переходу на цифровое вещание продолжается. Жителям, которые не успели этого сделать, сейчас в оперативном режиме готовы помочь специалисты колл-центра, волонтеры, сотрудники департамента цифровых технологий, министерства соцзащиты", - сказал Димов на правительственном совещании.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина, который прибыл с рабочим визитом в Оренбургскую область, "небольшое количество обращений на "горячую линию" говорит о том, что в Оренбуржье проделана огромная предварительная работа по информированию населения о новом формате телевещания".

"В области было приобретено 30 тысяч приставок, 60% жителей региона еще десять лет назад имели возможность подключиться к первому мультиплексу в цифровом телевещании. Тогда это было 10 каналов, теперь их 20", - пояснил Волин.