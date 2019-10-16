Меркель верит, что соглашение по Brexit получится заключить

БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на фоне новостей последних дней стала более убеждена в возможности выхода Великобритании из Евросоюза с соглашением.

"Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение", - заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировали телеканалы Германии.