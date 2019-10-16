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РИА Новости

Меркель верит, что соглашение по Brexit получится заключить

20:37 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнгела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на фоне новостей последних дней стала более убеждена в возможности выхода Великобритании из Евросоюза с соглашением.
"Мы верим в соглашение, которое может быть заключено между Европейским союзом и Великобританией. После того, что я слышала в последние дни, я верю еще больше в такое соглашение", - заявила она на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую транслировали телеканалы Германии.
Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий – достижение договоренности и организованный Brexit, "жесткий" Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.
Главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье
15 октября, 09:57РИА Новости
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