Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.

"Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились", - заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.

СССР в 1979-89 годах проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Советский Союз распался в декабре 1991 года.