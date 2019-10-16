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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

20:30 16.10.2019 (обновлено: 03:38 17.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
"Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились", - заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.
СССР в 1979-89 годах проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Советский Союз распался в декабре 1991 года.
С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.
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Война в СирииДональд ТрампСирияВ мире
Популярные комментарии
Иногда у него крышу сносит ветром напрочь!
16 октября, 20:45
Чудо Юдо Захватническое
3680004
Уважаемый товарищ Трамп. Что ж ты забыл сказать что твоя страна уже 15 лет из Афганистана как из болота всё вылезти не может. Это прогресс!😀
16 октября, 21:28
Руслан Петров
3900003
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