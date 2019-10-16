Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
"Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились", - заявил Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой.
СССР в 1979-89 годах проводил военную операцию в Афганистане совместно с властями страны против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Советский Союз распался в декабре 1991 года.
С 2015 года Россия проводит в Сирии операцию против террористов по просьбе властей страны. Также российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование и оказывают содействие по примирению сторон в гражданском конфликте. В настоящее время российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии для предотвращения столкновений между частями турецкой армии и курдскими формированиями.