Рязанские власти рассказали о выполнении задач нацпроекта "Здравоохранение"

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым

ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Задачи по национальному проекту "Здравоохранение", поставленные перед Рязанской областью на 2019 год, будут полностью выполнены, заявил в среду журналистам губернатор Николай Любимов.

Любимов принял участие в прошедшем 16 октября заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве, на котором рассматривались вопросы реализации национального проекта "Здравоохранение" в регионах ЦФО. Участники совета рассмотрели лучшие практические наработки в сфере здравоохранения, а также инновационные технологии, которые уже применяются в отдельных регионах.

"Президентом страны Владимиром Путиным определены целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи", - заявил, открывая заседание, Щёголев.

Он отметил, что в регионах ЦФО накоплен определенный положительный опыт, в частности, по внедрению в учреждениях "бережливых" технологий, новой модели оказания первичной медицинской помощи, основу которой составляют врачи семейной медицины, а также в вопросах информатизации и цифровизации регионального здравоохранения, льготного лекарственного обеспечения населения.

Комментируя журналистам итоги совещания, Любимов обратил внимание на то, что практики, которые обсуждались на совете, используются и в рязанском регионе, причем отдельные системные меры уже успешно внедрены и применяются в здравоохранении.

"В принципе все регионы так или иначе движутся по одному пути – оптимизируют затраты, повышают качество медицинской помощи, ее доступность. В рязанской медицине есть определенные достижения, которыми мы можем поделиться", – сказал Любимов.

Губернатор добавил, что в развитии здравоохранения области обязательно будет учитываться передовой опыт, для его изучения планируется направлять делегации специалистов в другие регионы. Говоря о реализации в Рязанской области национального проекта "Здравоохранение", Любимов отметил, что все мероприятия выполняются.