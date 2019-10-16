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РИА Новости
Рязанская область

Рязанские власти рассказали о выполнении задач нацпроекта "Здравоохранение"

20:26 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Задачи по национальному проекту "Здравоохранение", поставленные перед Рязанской областью на 2019 год, будут полностью выполнены, заявил в среду журналистам губернатор Николай Любимов.
Любимов принял участие в прошедшем 16 октября заседании совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве, на котором рассматривались вопросы реализации национального проекта "Здравоохранение" в регионах ЦФО. Участники совета рассмотрели лучшие практические наработки в сфере здравоохранения, а также инновационные технологии, которые уже применяются в отдельных регионах.
"Президентом страны Владимиром Путиным определены целевые ориентиры по сокращению смертности населения, увеличению продолжительности здоровой жизни, оказанию современной медицинской помощи", - заявил, открывая заседание, Щёголев.
Он отметил, что в регионах ЦФО накоплен определенный положительный опыт, в частности, по внедрению в учреждениях "бережливых" технологий, новой модели оказания первичной медицинской помощи, основу которой составляют врачи семейной медицины, а также в вопросах информатизации и цифровизации регионального здравоохранения, льготного лекарственного обеспечения населения.
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Комментируя журналистам итоги совещания, Любимов обратил внимание на то, что практики, которые обсуждались на совете, используются и в рязанском регионе, причем отдельные системные меры уже успешно внедрены и применяются в здравоохранении.
"В принципе все регионы так или иначе движутся по одному пути – оптимизируют затраты, повышают качество медицинской помощи, ее доступность. В рязанской медицине есть определенные достижения, которыми мы можем поделиться", – сказал Любимов.
Губернатор добавил, что в развитии здравоохранения области обязательно будет учитываться передовой опыт, для его изучения планируется направлять делегации специалистов в другие регионы. Говоря о реализации в Рязанской области национального проекта "Здравоохранение", Любимов отметил, что все мероприятия выполняются.
"В этом году мы должны построить 14 ФАПов. Это будет способствовать улучшению качества и доступности медпомощи. В конце года, думаю, мы сможем сказать, что всё по нацпроекту выполнено на сто процентов", – сказал глава региона.
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