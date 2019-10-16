В Анкаре рассказали о постоянных контактах с Россией по Сирии

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара и Москва находятся в постоянном контакте по сирийской тематике, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы с РФ ведем переговоры, в том числе в рамках Астаны. Сейчас силы самообороны сирийских курдов пытаются договориться с режимом, встать под защиту России… РФ понимает нашу чувствительность по сирийской тематике. Завтра мы с российской стороной будет общаться, в дальнейшем тоже", - сказал Калын журналистам.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.