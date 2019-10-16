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РИА Новости
Воронежская область

Воронежская область направит 1,7 млрд рублей на нацпроект "Здравоохранение"

19:44 16.10.2019
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© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© Fotolia / Rido
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Воронежская область направит около 1,7 миллиарда рублей по нацпроекту "Здравоохранение" на улучшение системы медицинского обслуживания, сообщает в среду правительство региона.
Совет при полномочном представителе президента РФ в Центральном федеральном округе обсудил в среду в Москве реализацию нацпроекта "Здравоохранение". Участники совещания рассмотрели лучшие наработки в сфере здравоохранения, а также инновационные технологии, которые уже применяются в отдельных регионах.
"В Воронежской области в рамках нацпроекта "Здравоохранение" реализуются семь региональных проектов. Объем финансирования составляет 1,683 миллиарда рублей, в том числе 1,136 миллиарда рублей – средства федерального бюджета. На сегодняшний день освоено 573,9 миллиона рублей (34,1% средств)", - говорится в сообщении.
Мониторинг реализации проектов ведется по 44 показателям и, как отмечает правительство региона, "риски недостижения установленных значений отсутствуют".
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"В рамках нацпроекта большие затраты идут и на оснащение оборудованием, и на строительство новых объектов. Мы должны найти баланс между строительством и содержанием уже действующих объектов в достаточно комфортном для посетителей виде. В этом году мы начали работу, связанную с приведением в порядок объектов здравоохранения. На 2020 год сделаем достаточно объемную программу выполняемых работ. Мы должны подходить к этому комплексно, прежде всего, это должно касаться наших районных больниц", – приводит правительство слова губернатора Александра Гусева.

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