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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани попросил депутатов закрепить статус земель для винограда

19:38 16.10.2019
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© РИА Новости / Ирина Овчинникова Виноградники
Виноградники
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
КРАСНОДАР, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к депутатам Госдумы с инициативой законодательно закрепить статус виноградопригодных земель, говорится в сообщении администрации региона.
Уточняется, что глава региона принял участие в заседании рабочей группы под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина по вопросам подготовки новой редакции законопроекта о развитии виноградарства и виноделия. Мероприятие прошло в среду в Москве. В обсуждении приняли участие главы винодельческих регионов и крупнейшие виноделы страны.
"Вениамин Кондратьев обратился к депутатам Госдумы с инициативой законодательно закрепить статус виноградопригодных земель", - отмечает ведомство. Уточняется, что законопроект должны рассмотреть до конца года. По словам Володина, это будет базовый закон в отрасли, который поможет развитию виноделия и виноградарства в регионах, в том числе в Краснодарском крае.
По мнению губернатора, при рассмотрении закона особое внимание стоит уделить сохранению виноградопригодных земель. "Сегодня это просто земли сельхозназначения, они никак не защищены. А эта земля по-настоящему бесценна. Нам нужны правовые основания, чтобы статус виноградопригодных земель был закреплен в законе. Это позволит их использовать только по целевому назначению", – пояснил глава региона.
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Ранее депутаты приняли ряд федеральных законов, направленных на поддержку отрасли. Так, были введены налоговые льготы для производителей плодово-ягодной продукции, включая виноград, решен вопрос с субсидированием предприятий, занимающихся виноделием полного цикла. Кроме того, с 1 января 2020 года виноделы, поставляющие продукцию на экспорт, смогут за счет бюджета возместить финансовые затраты или недополученные доходы. Производить вино и шампанское будет выгодно из отечественного материала.
По словам Кондратьева, объемы сбора винограда за последние несколько лет остаются примерно на одном уровне. При этом объемы розлива вина растут. Значит, производители используют виноматериал. Как добавил губернатор, необходимо законодательно закрепить право называть российскими винами только те, что производятся из выращенного в стране винограда.

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