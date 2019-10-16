УК в Люберцах вернула жителям более 2,2 млн рублей переплаты за отопление

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более 2,2 миллиона рублей переплаты за отопление вернула управляющая компания "Корпорация Альянс" из Люберец после вмешательства госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Управляющая компания "Корпорация Альянс" исполнила предписание госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета платы за отопление жителям дома №1 корпус 2 по Школьной улице Западного микрорайона в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Сумма возврата превысила 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Поясняется, что при проверке обращения жителей дома инспекторы выяснили, что УК нарушила правила предоставления коммунальных услуг - обязательная ежегодная корректировка платежей за отопление по итогам прошлого года проведена не была.

"Жилищное законодательство предполагает следующий порядок начисления платежей: они выставляются ежемесячно равными долями по итогам прошедшего года, а затем проводится корректировка по фактическим показателям общедомового прибора учета", - подчеркнула руководитель ведомства Ольга Федина.