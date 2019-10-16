Госдеп: решение Трампа по Сирии не изменит стратегию США по Ирану

"Решение президента по Сирии не изменит нашу стратегию по Ирану", - сказал Хук, выступая в сенате США. Он также полагает, что это решение не изменит позиции Ирана в Сирии.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об окончании основной части операции против террористов в Сирии и уничтожении их "физического халифата". В связи с этим он анонсировал вывод из страны американских войск, численность которых составляла около двух тысяч человек. В понедельник Трамп подтвердил, что после вывода войск с северо-востока Сирии в стране останется лишь небольшое число военнослужащих на юге. Ранее сообщалось, что речь идет о гарнизоне Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака.