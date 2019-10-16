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РИА Новости

Госдеп: решение Трампа по Сирии не изменит стратегию США по Ирану

18:59 16.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа по выводу войск из Сирии не изменит американскую стратегию по Ирану, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Решение президента по Сирии не изменит нашу стратегию по Ирану", - сказал Хук, выступая в сенате США. Он также полагает, что это решение не изменит позиции Ирана в Сирии.
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил об окончании основной части операции против террористов в Сирии и уничтожении их "физического халифата". В связи с этим он анонсировал вывод из страны американских войск, численность которых составляла около двух тысяч человек. В понедельник Трамп подтвердил, что после вывода войск с северо-востока Сирии в стране останется лишь небольшое число военнослужащих на юге. Ранее сообщалось, что речь идет о гарнизоне Эт-Танф на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака.
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