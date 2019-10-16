В Анкаре оценили призывы России к турецко-сирийскому диалогу

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Поддержка Россией турецко-сирийского диалога по вопросам безопасности является проявлением доброй воли Москвы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Дамаск и Анкара должны наладить практическое сотрудничество, Россия готова оказывать содействие их диалогу. По его словам, Россия признает наличие легитимных интересов сил Турции в обеспечении безопасности на своей границе и выступает за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года.

"Россия говорит это с добрыми намерениями. Основное, что они говорят - у Турции есть законное беспокойство по поводу своей безопасности. Они ссылаются и на Аданское соглашение. Россияне могут с доброй волей выступать за распространение контроля (сирийского) режима над районами Сирии, как мы видим в Манбидже. Подобный подход демонстрируется Москвой не впервые", - сказал Чавушоглу журналистам.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин пригласил турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Россию для обсуждения этих вопросов.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.