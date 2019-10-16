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РИА Новости
Война в Сирии

В Анкаре оценили призывы России к турецко-сирийскому диалогу

18:56 16.10.2019 (обновлено: 18:57 16.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Поддержка Россией турецко-сирийского диалога по вопросам безопасности является проявлением доброй воли Москвы, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как накануне заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Дамаск и Анкара должны наладить практическое сотрудничество, Россия готова оказывать содействие их диалогу. По его словам, Россия признает наличие легитимных интересов сил Турции в обеспечении безопасности на своей границе и выступает за то, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года.
"Россия говорит это с добрыми намерениями. Основное, что они говорят - у Турции есть законное беспокойство по поводу своей безопасности. Они ссылаются и на Аданское соглашение. Россияне могут с доброй волей выступать за распространение контроля (сирийского) режима над районами Сирии, как мы видим в Манбидже. Подобный подход демонстрируется Москвой не впервые", - сказал Чавушоглу журналистам.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин пригласил турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Россию для обсуждения этих вопросов.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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