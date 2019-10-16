В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на дальнем Востоке.

"Программа экономического развития подготовлена. Мы ее вчера при первом приближении посмотрели: объем инвестиций составил в районе 16 миллиардов рублей, где-то 2,8 тысячи рабочих мест она предполагает во всех населенных пунктах", - сказал вице-премьер.

Ранее Минэкономразвития России предложило создать территорию опережающего социально-экономического развития на территории иркутского Тулуна.

Как сообщил на совещании Мутко, этот вопрос сейчас рассматривается правительством.