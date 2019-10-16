В развитие Приангарья инвестируют порядка 16 млрд рублей, заявил Мутко

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на дальнем Востоке.
"Программа экономического развития подготовлена. Мы ее вчера при первом приближении посмотрели: объем инвестиций составил в районе 16 миллиардов рублей, где-то 2,8 тысячи рабочих мест она предполагает во всех населенных пунктах", - сказал вице-премьер.
Ранее Минэкономразвития России предложило создать территорию опережающего социально-экономического развития на территории иркутского Тулуна.
Как сообщил на совещании Мутко, этот вопрос сейчас рассматривается правительством.
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.