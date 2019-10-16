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РИА Новости

Оксфордского преподавателя заподозрили в краже старинной Библии

18:44 16.10.2019 (обновлено: 18:53 16.10.2019)
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© Flickr.comОксфордский университет
Оксфордский университет
© Flickr.com
Оксфордский университет. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Оксфордский университет проводит расследование в связи с тем, что преподаватель учебного заведения Дирк Оббник мог продать американской компании фрагменты Библии из собрания Оксиринхских папирусов, хранившихся в помещениях университета, сообщает газета Guardian.
Оббника, который проводил лекции про папирологии и греческой литературе, обвиняют в том, что он без разрешения продал ряд древних текстов американской компании Hobby Lobby, которой владеет семья Грин. По данным издания, Грин, известные евангельские христиане, стояли у истоков основания в Вашингтоне Музея Библии в 2017 году.
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В июне Общество по исследованию Египта (EES), в введении которого находится Оксиринхская коллекция, инициировал расследование по поводу возможной продажи текстов из собрания общества. Позже Музей Библии проинформировал общество о том, что "11 фрагментов (текстов) поступили к ним на сохранение после того, как профессор Оббник продал их компании Hobby Lobby Stores", по большей части, в 2010 году.
"Сейчас Оксфордский университет при помощи общества проводит расследование в связи с исчезновением из помещений университета текстов общества и предполагаемой их продажи", - сообщает EES.
Оксиринхские папирусы – собрание древних рукописей, которые были найдены в конце 19 - начале 20 века около Оксиринха в Египте. Сейчас артефакты хранятся в разных коллекциях по всему миру, значительная часть из них располагается в Эшмолеанском музее искусства и археологии, действующем при Оксфордском университете.
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