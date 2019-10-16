Электросамокаты выделят в отдельную категорию транспортных средств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Электросамокаты, гироскутеры и моноколес в России выделят в отдельную категорию транспортных средств, заявил РИА Новости начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.
Ранее сообщалось, что ГИБДД совместно с министерством транспорта прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России. "Коммерсант" писал, что в ПДД под них планируется ввести новый термин - "средства индивидуальной мобильности".
"Пока нет никаких однозначно утвержденных решений, кроме того, что есть понимание, что надо эту категорию (средств индивидуальной мобильности - ред.) в самостоятельную категорию участников дорожного движения выделять и для нее прописывать какие-то правила. Выделять нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить. К транспортным средствам – они не доросли до них и не являются, по своей сути своей, транспортным средством. Поэтому принято решение все-таки в самостоятельную категорию их выделить, соответственно для них прописать правила", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что документ об изменениях в правила дорожного движения проходит рабочее согласование Минтрансом и ГИБДД. По его словам, процесс принятия поправок по срокам "во многом непредсказуемый".
"Есть ряд обязательных процедур, законодательством предусмотренных. Таких, как согласование с федеральными органами исполнительной власти. Минюстом (документ - ред.) направляется на экспертизу, общественные обсуждения проходят, в правительстве, в аппарате неизвестно сколько пролежит", - отметил Митрошин.
По его словам, проблема решения вопросов ДТП с гироскутерами и самокатами решается не только их регулированием в процессе дорожного движения, но и рассмотрением их характеристик, проверки их ввоза в страну и проката частным лицам.