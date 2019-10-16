Электросамокаты выделят в отдельную категорию транспортных средств

"Пока нет никаких однозначно утвержденных решений, кроме того, что есть понимание, что надо эту категорию (средств индивидуальной мобильности - ред.) в самостоятельную категорию участников дорожного движения выделять и для нее прописывать какие-то правила. Выделять нужно, потому что они не попадают под уже существующую. К пешеходам человека, который несется со скоростью 50 километров в час, не очень логично относить. К транспортным средствам – они не доросли до них и не являются, по своей сути своей, транспортным средством. Поэтому принято решение все-таки в самостоятельную категорию их выделить, соответственно для них прописать правила", – сказал собеседник агентства.