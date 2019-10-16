В России 830 несовершеннолетних находятся в розыске

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В розыске в России сейчас находится 830 несовершеннолетних, которые пропали с 1980-х годов по настоящее время, сообщил в среду Следственный комитет.
В ведомстве под председательством его главы Александра Бастрыкина состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельности следственных органов СК России за 9 месяцев этого года.
"Говоря о необходимости тщательного расследования преступлений в отношении детей, глава ведомства напомнил, что за все годы учета (с 1980-х годов) в розыске продолжают оставаться 830 несовершеннолетних. При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
СК сообщает, что Бастрыкин потребовал активизировать взаимодействие с оперативными службами, задействовав весь криминалистический потенциал ведомства для раскрытия и эффективного расследования этой категории преступлений.