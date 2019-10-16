Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T18:13Z
https://ria.ru/20191016/1559864641.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

В России 830 несовершеннолетних находятся в розыске

18:13 16.10.2019
171
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В розыске в России сейчас находится 830 несовершеннолетних, которые пропали с 1980-х годов по настоящее время, сообщил в среду Следственный комитет.
В ведомстве под председательством его главы Александра Бастрыкина состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельности следственных органов СК России за 9 месяцев этого года.
Женщина с детьми
23 сентября, 22:09Радио Sputnik
Названы российские регионы, в которых чаще всего пропадают дети
"Говоря о необходимости тщательного расследования преступлений в отношении детей, глава ведомства напомнил, что за все годы учета (с 1980-х годов) в розыске продолжают оставаться 830 несовершеннолетних. При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.
СК сообщает, что Бастрыкин потребовал активизировать взаимодействие с оперативными службами, задействовав весь криминалистический потенциал ведомства для раскрытия и эффективного расследования этой категории преступлений.
000461
Обсудить 0
Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
Рекомендуем
Затопленные жилые дома в Иркутской области
Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавших от паводка в Приангарье
РИА
Новости
Мужчина едет на электросамокате
Электросамокаты выделят в отдельную категорию транспортных средств
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова навестила в больнице мальчика из Бурятии, которого сбила машина
Операция
Красноярские врачи заново "собрали" лицо девушки после ДТП
Лента
новостей
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
США бросили курдов в Сирии на произвол судьбы, считает эксперт
Оксфордский университет
Оксфордского преподавателя заподозрили в краже старинной Библии
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
Беременная девушка
Роды продлевают молодость мозга, заявляют ученые
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Власти Судана издали указ о прекращении огня по всей стране
Нашивки на форме сотрудников МЧС
МЧС удалось избежать сокращений штата в период реорганизации
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова предложила принять программу льготной установки замков на окна
На контроль-пропускном пункте Бугристое Российско-Казахстанской границе
В МВД рассказали о количестве выдворенных из России незаконных мигрантов
Лебеди
В Калининграде выяснят обстоятельства расстрела семьи лебедей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния