В России 830 несовершеннолетних находятся в розыске

"Говоря о необходимости тщательного расследования преступлений в отношении детей, глава ведомства напомнил, что за все годы учета (с 1980-х годов) в розыске продолжают оставаться 830 несовершеннолетних. При этом в текущем году возбуждено 16 090 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.