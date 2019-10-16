Певцов считает, что худруком "Ленкома" могла бы стать дочь Марка Захарова

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов считает, что худруком в театре "Ленком" могла бы стать дочь Марка Захарова актриса Александра Захарова, прослужившая в театре более 20 лет.
"Сейчас должности худрука и директора совмещает гениальный Марк Борисович Варшавер. Та радость, что есть у нас - актеров за кулисами - не снилось ни одному московскому театру, все должны у него учиться, как надо работать. Но мне лично кажется, что нужно возвращать художественное руководство в театр", — сказал Певцов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.
По мнению артиста, в театре должен быть человек, который занимается репертуарной политикой.
"И таким человеком может быть Александра Марковна Захарова, как продолжатель дела отца, человек, который работает в театре больше 20 лет и имеет авторитет в коллективе", — пояснил он.
Варшавер ранее сообщил РИА Новости, что его должность в театре изменилась, он стал "директором с расширенными полномочиями": к обязанностям директора прибавятся еще и творческие задачи. Он добавил, что решение уже принято, но дата выхода приказа зависит от департамента культуры Москвы.