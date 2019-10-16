Певцов считает, что худруком "Ленкома" могла бы стать дочь Марка Захарова

"Сейчас должности худрука и директора совмещает гениальный Марк Борисович Варшавер. Та радость, что есть у нас - актеров за кулисами - не снилось ни одному московскому театру, все должны у него учиться, как надо работать. Но мне лично кажется, что нужно возвращать художественное руководство в театр", — сказал Певцов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.