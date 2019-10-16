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РИА Новости
Культура

Актриса Ольга Юрасова обратилась к подписчикам после сообщений о задержании

17:51 16.10.2019 (обновлено: 19:15 16.10.2019)
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© Группа компаний Гамма 2012Актриса Ольга Юрасова
Актриса Ольга Юрасова
© Группа компаний Гамма 2012
Актриса Ольга Юрасова. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса Ольга Юрасова прокомментировала сообщения о том, что ее задержали за кражи в фитнес-клубе.
Артистка назвала публикации СМИ о том, что она попалась на краже, "сфабрикованной ложью".
"Кому-то нужна сенсация, реклама", — написала она во "ВКонтакте", добавив, что информацию стали распространять из-за личной неприязни или зависти.
Юрасова добавила, что у нее "все хорошо", и призвала поклонников не волноваться.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актрису поймали с поличным при попытке кражи из шкафчиков в фитнес-центре и она якобы призналась в совершении преступления.
Ольга Юрасова — российская актриса театра и кино. Она стала известна широкой публике благодаря ролям в сериалах "Солдаты", "Глухарь", "Саша+Маша" и ряду других.
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