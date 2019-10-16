Актриса Ольга Юрасова обратилась к подписчикам после сообщений о задержании

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Актриса Ольга Юрасова прокомментировала сообщения о том, что ее задержали за кражи в фитнес-клубе.

Артистка назвала публикации СМИ о том, что она попалась на краже, "сфабрикованной ложью".

"Кому-то нужна сенсация, реклама", — написала она во "ВКонтакте", добавив, что информацию стали распространять из-за личной неприязни или зависти.

Юрасова добавила, что у нее "все хорошо", и призвала поклонников не волноваться.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актрису поймали с поличным при попытке кражи из шкафчиков в фитнес-центре и она якобы призналась в совершении преступления.