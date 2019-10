Роды продлевают молодость мозга, заявляют ученые

Ученые проанализировали структуру мозга женщин среднего возраста и выяснили, что у рожавших он выглядит моложе, чем у никогда не имевших детей. Это связано с тем, что защитные механизмы, включающиеся в организме будущей матери, действуют в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.