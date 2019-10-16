Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T17:54Z
https://ria.ru/20191016/1559863497.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149602/21/1496022100_0:2:1037:585_1036x0_80_0_0_61e42ee3e4df71549405458791428e68.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Роды продлевают молодость мозга, заявляют ученые

17:54 16.10.2019
982
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБеременная девушка
Беременная девушка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ученые проанализировали структуру мозга женщин среднего возраста и выяснили, что у рожавших он выглядит моложе, чем у никогда не имевших детей. Это связано с тем, что защитные механизмы, включающиеся в организме будущей матери, действуют в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Во время беременности и первые недели после родов в организме женщины происходят серьезные изменения, затрагивающие в том числе головной мозг. Его пластичность резко возрастает, идет перестройка нейронных связей, включаются мощные механизмы адаптации, обеспечивающие здоровье матери и потомства.
Известно, например, что в период вынашивания мозг беременных уменьшается, а потом восстанавливается в течение шести месяцев после родов.
В научной литературе не раз высказывались предположения о том, что нейронные изменения, появляющиеся на стадии беременности, могут выходить далеко за пределы послеродового периода, продолжая оказывать защитное воздействие на мозг женщины в течение всей жизни, замедляя процессы нейробиологического старения.
Это надолго
Что такое беременность: лучшая пора или тяжёлое испытание?
27 августа, 11:00
Группа европейских ученых из Великобритании, Норвегии и Нидерландов решила проверить эту гипотезу. Они изучили структуру мозга у 12021 британских женщин в возрасте 54-55 лет (9568 из них рожали хоть раз в жизни, а 2453 не рожали ни разу). Используя методы машинного обучения, исследователи создали алгоритм нейровизуализации, позволяющий не только обнаружить в мозге женщины следы изменений, заложенных в период беременности, но и определить, сколько было родов.
Анализ показал, что мозг рожавших выглядел моложе. Биологический возраст их мозга был на 2-3 года меньше, чем у нерожавших сверстниц. Причем, чем чаще рожала женщина, тем больше был разрыв между реальным и биологическим возрастом ее мозга.
Чтобы исключить влияние других факторов, ученые проверили связь биологического возраста мозга женщин с их этнической принадлежностью, образованием, индексом массы тела и возрастом при первых родах. Никакой связи этих параметров, а также фактора генетической изменчивости с биологическим возрастом мозга не обнаружилось.
Для объяснения того, каким образом нейронные изменения, происходящие во время и после беременности, сказываются на последующем старении мозга женщины, ученые предлагают несколько гипотез. Это может быть связано с эндокринными сдвигам. Известно, что такие гормоны, как эстрадиол, прогестерон, пролактин, окситоцин и кортизол влияют на мозговую деятельность, а их колебания могут иметь долгосрочные последствия для здоровья мозга. Возможно, на микрохимические реакции в мозге действуют фетальные (эмбриональные) клетки, остающихся в организме женщины долго после родов.
Нейронные сети мозга
14 октября, 16:39РИА Наука
Математики придумали, как легко находить сбои в работе мозга
791111
Обсудить 0
РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаВеликобританияНорвегияНидерланды
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Лента
новостей
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi
Высокомощный аккумулятор на искусственных кристаллах придумали в России
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом
Певец Тимати
У Тимати родился сын
Киев
В Киеве преподавательница вуза отказалась читать лекцию на украинском
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Чебоксарах девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом
Молодая пара в кровати со смартфонами
Рога на голове, смерть сетчатки и другие болезни, вызываемые смартфонами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния