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РИА Новости

Туск не исключил, что может стать главой Европейской народной партии

17:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск перед открытием саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск не исключил, что будет кандидатом на пост главы Европейской народной партии.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
12 октября, 20:24РИА Новости
Туск рассказал о тенденциях в трансатлантическом сообществе
В эфире телеканала TVN Туск заявил, что получил предложение стать главой партии и не исключил, что будет кандидатом.
"Работа в Европейской народной партии не исключает участия в делах страны. И я здесь не говорю о президентских выборах, а только о моем возвращении к активной общественной жизни в Польше. Возможное руководство Европейской народной партией точно не помешает моему полному участию в польских делах", - сказал Туск.
При этом он не ответил прямо на вопрос, будет ли баллотироваться на пост президента Польши, выборы которого должны состояться ближайшей весной.
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Европейский советДональд ТускПольшаЕвропейская народная партияВаршаваВ мире
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