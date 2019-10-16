Туск не исключил, что может стать главой Европейской народной партии

"Работа в Европейской народной партии не исключает участия в делах страны. И я здесь не говорю о президентских выборах, а только о моем возвращении к активной общественной жизни в Польше. Возможное руководство Европейской народной партией точно не помешает моему полному участию в польских делах", - сказал Туск.