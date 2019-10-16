Туск не исключил, что может стать главой Европейской народной партии

ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Глава Европейского совета Дональд Туск не исключил, что будет кандидатом на пост главы Европейской народной партии.
В эфире телеканала TVN Туск заявил, что получил предложение стать главой партии и не исключил, что будет кандидатом.
"Работа в Европейской народной партии не исключает участия в делах страны. И я здесь не говорю о президентских выборах, а только о моем возвращении к активной общественной жизни в Польше. Возможное руководство Европейской народной партией точно не помешает моему полному участию в польских делах", - сказал Туск.
При этом он не ответил прямо на вопрос, будет ли баллотироваться на пост президента Польши, выборы которого должны состояться ближайшей весной.