Руденя выступил с рядом инициатив в рамках реализации нацпроекта

ТВЕРЬ, 16 окт – РИА Новости. С рядом инициатив в рамках реализации национального проекта "здравоохранение" выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Глава региона принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Центральном федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, одно из предложений губернатора касается реновации детских поликлиник, расположенных на первых этажах жилых домов.

По мнению Рудени, необходимо предусмотреть строительство детских поликлиник для выведения учреждений из неприспособленных помещений.

"Такой опыт уже есть – подобный проект реализуем в Твери, это новая поликлиника в микрорайоне "Южный", – сказал губернатор.

Еще одно предложение касается выпуска специалистов высших учебных заведений медицинской отрасли и пересмотра приема иностранных студентов.

"Мы должны обеспечить необходимое количество своих высококвалифицированных кадров, которые будут соответствовать потребностям региона", – заявил глава региона.