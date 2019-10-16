На Кубани три человека отравились угарным газом

КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Три человека отравились угарным газом в Усть-Лабинске, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

"Сегодня… в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Красной города Усть-Лабинска тел трех местных жителей в возрасте от 44 до 49 лет с признаками отравления угарным газом. По данному факту… организована доследственная проверка", - информирует пресс-служба СУСК.

По предварительным данным, в доме проживали мужчина и женщина. Утром к ним пришла знакомая, в это время во дворе рабочие устанавливали навес, и один из работников, зайдя в дом, обнаружил хозяев и гостью без признаков жизни и почувствовали запах угарного газа. При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено.