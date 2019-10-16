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РИА Новости

На Кубани три человека отравились угарным газом

17:18 16.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Три человека отравились угарным газом в Усть-Лабинске, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Сегодня… в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Красной города Усть-Лабинска тел трех местных жителей в возрасте от 44 до 49 лет с признаками отравления угарным газом. По данному факту… организована доследственная проверка", - информирует пресс-служба СУСК.
По предварительным данным, в доме проживали мужчина и женщина. Утром к ним пришла знакомая, в это время во дворе рабочие устанавливали навес, и один из работников, зайдя в дом, обнаружил хозяев и гостью без признаков жизни и почувствовали запах угарного газа. При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено.
"Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом. В ходе осмотра места происшествия установлено, что домовладение отапливалось при помощи газовой печи. В качестве одной из возможных версий произошедшего следствие рассматривает нарушение правил эксплуатации печи", - отмечает пресс-служба ведомства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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