МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Закончившие с отличием программы специалитета, бакалавриата или магистратуры, а также отучившиеся на программах аспирантуры и ординатуры по ряду профессий студенты-иностранцы смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, соответствующий законопроект МВД РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства, либо состоящие на учете по месту пребывания на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица... имеют диплом бакалавра с отличием, или диплом специалиста с отличием, или диплом магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, либо диплом об окончании ординатуры, либо диплом об окончании ассистентуры-стажировки, полученный после 1 января 2019 года", - говорится в документе.
При этом студенты должны окончить образовательную программу, которая готовит кадры по профессиям, входящих в перечень квалифицированных специалистов.
В начале сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство приступило к разработке законопроекта, позволяющего иностранным выпускникам российских вузов и научных организаций получать гражданство в упрощенном порядке.
Второго октября в России вступили в силу поправки в закон о гражданстве, сокращающие с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке. Воспользоваться таким способом получения гражданства могут иностранцы, работающие в России один год по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии - в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.