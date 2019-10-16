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РИА Новости

МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов

17:14 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в МГУ
Студенты во время лекции в МГУ
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты во время лекции в МГУ . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Закончившие с отличием программы специалитета, бакалавриата или магистратуры, а также отучившиеся на программах аспирантуры и ординатуры по ряду профессий студенты-иностранцы смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, соответствующий законопроект МВД РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства, либо состоящие на учете по месту пребывания на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица... имеют диплом бакалавра с отличием, или диплом специалиста ‎с отличием, или диплом магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, либо диплом об окончании ординатуры, либо диплом ‎об окончании ассистентуры-стажировки, полученный после ‎1 января 2019 года", - говорится в документе.
Студенты во время лекции
6 августа, 15:35Навигатор абитуриента
Минкультуры и Россотрудничество хотят упростить прием иностранцев в вузы РФ
При этом студенты должны окончить образовательную программу, которая готовит кадры по профессиям, входящих в перечень квалифицированных специалистов.
В начале сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство приступило к разработке законопроекта, позволяющего иностранным выпускникам российских вузов и научных организаций получать гражданство в упрощенном порядке.
Второго октября в России вступили в силу поправки в закон о гражданстве, сокращающие с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке. Воспользоваться таким способом получения гражданства могут иностранцы, работающие в России один год по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии - в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.
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