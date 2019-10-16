МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Закончившие с отличием программы специалитета, бакалавриата или магистратуры, а также отучившиеся на программах аспирантуры и ординатуры по ряду профессий студенты-иностранцы смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, соответствующий законопроект МВД РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства, либо состоящие на учете по месту пребывания на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке при условии, если указанные граждане и лица... имеют диплом бакалавра с отличием, или диплом специалиста ‎с отличием, или диплом магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, либо диплом об окончании ординатуры, либо диплом ‎об окончании ассистентуры-стажировки, полученный после ‎1 января 2019 года", - говорится в документе.

При этом студенты должны окончить образовательную программу, которая готовит кадры по профессиям, входящих в перечень квалифицированных специалистов.

В начале сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство приступило к разработке законопроекта, позволяющего иностранным выпускникам российских вузов и научных организаций получать гражданство в упрощенном порядке.