Более 20 человек остаются в пунктах длительного проживания в Приамурье

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. После паводка в Амурской области в пунктах длительного размещения живут 25 человек, из них шесть детей и восемь пенсионеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

В Приамурье 25 июля был введен режим ЧС регионального значения. В результате проливных дождей в июле-августе в Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, в зону подтопления попало 135 населенных пунктов, где проживают 15,5 тысячи человек. Общий материальный ущерб от паводка превысил 6,4 миллиарда рублей.

"Всего в пунктах длительного размещения сейчас находятся 25 человек, из них шесть детей и восемь пенсионеров", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке, сейчас развернуты три пункта длительного пребывания, которые могут вместить 145 человек. "При этом у нас зарезервировано дополнительной мощности еще на 670 человек... Не пользуются успехом эти пункты проживания, хотя, на мой взгляд, там условия комфортные. Я там был, жалоб от людей нет. Люди очень довольные", - отметил губернатор.

По словам Орлова, многие пострадавшие от паводка живут у родственников, кто-то после получения единовременной компенсации стал снимать жилье, некоторые живут в своих зимних кухнях, где есть отопление.