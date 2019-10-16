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РИА Новости

Более 20 человек остаются в пунктах длительного проживания в Приамурье

17:11 16.10.2019 (обновлено: 17:12 16.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкЗатопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. После паводка в Амурской области в пунктах длительного размещения живут 25 человек, из них шесть детей и восемь пенсионеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
В Приамурье 25 июля был введен режим ЧС регионального значения. В результате проливных дождей в июле-августе в Амурской области произошел резкий подъем уровня воды в реках, в зону подтопления попало 135 населенных пунктов, где проживают 15,5 тысячи человек. Общий материальный ущерб от паводка превысил 6,4 миллиарда рублей.
"Всего в пунктах длительного размещения сейчас находятся 25 человек, из них шесть детей и восемь пенсионеров", - отметили в пресс-службе.
Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке, сейчас развернуты три пункта длительного пребывания, которые могут вместить 145 человек. "При этом у нас зарезервировано дополнительной мощности еще на 670 человек... Не пользуются успехом эти пункты проживания, хотя, на мой взгляд, там условия комфортные. Я там был, жалоб от людей нет. Люди очень довольные", - отметил губернатор.
По словам Орлова, многие пострадавшие от паводка живут у родственников, кто-то после получения единовременной компенсации стал снимать жилье, некоторые живут в своих зимних кухнях, где есть отопление.
"Они, в принципе, могут перезимовать там. Но, конечно, там условия не слишком комфортные. Люди ждут, когда пойдут деньги на приобретение жилья из федерального бюджета", - добавил амурский губернатор.
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