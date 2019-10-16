Красный полумесяц ОАЭ не может доставить помощь на север Йемена

АБУ-ДАБИ, 16 окт – РИА Новости. Эмиратский Красный полумесяц пытается доставлять помощь в северные районы Йемена при появлении такой возможности, но доступ туда затруднен, заявил в интервью РИА Новости советник по международным связям организации Абдель Карим бен Си Али.

"Красный полумесяц работает преимущественно на юге Йемена, где несколько более безопасно и лучше доступ. И каждый раз, когда появляется возможность получить доступ к районам в центральной или северной частях страны, Красный полумесяц и ОАЭ не жалеют усилий, чтобы предоставить эту помощь", - заявил он.

По словам Абделя Карима бен Си Али, организация сотрудничает с местными властями в Адене и других районах страны. "Мы верим, что ситуация может улучшиться не только на юге и в центральных районах, но и на севере, но у нас нет доступа ко всем частям (страны – ред.). Когда у нас появится доступ, мы постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить продовольствием, кровом - в плане нового жилья, предоставить возможности даже в социальном аспекте", - добавил он.

Эмиратский Красный полумесяц пользуется услугами местных волонтеров, которые знакомы с ситуацией на земле, знают, кому нужна помощь, пояснил представитель организации. Порой помощь в изолированные, труднодоступные районы приходится доставлять на ослах, но необходимости сбрасывать помощь с воздуха пока нет, рассказал Абдель Карим бен Си Али.