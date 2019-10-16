Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T19:01Z
https://ria.ru/20191016/1559860784.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/87/1559858764_0:496:1563:1375_1036x0_80_0_0_17df26c6b0ed984822af70fd9471ac19.jpg
РИА Новости
Культура

Картину нигерийского художника продали в семь раз дороже стартовой цены

19:01 16.10.2019
422
© Sotheby'sКартина Бена Энвонву "Кристина"
Картина Бена Энвонву Кристина
© Sotheby's
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Портрет кисти нигерийского художника Бена Энвонву был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 1,3 миллиона евро, в семь раз дороже стартовой цены, сообщает France Info.
Женщина обнаружила у себя дома давно забытый портрет своей матери Кристины Элизабет Дэвис. С помощью интернета она выяснила, что он написан одним из самых известных африканских художников XX века, которого считают "отцом нигерийского модернизма".
Работа была создана в 1971 году по заказу супруга модели и почти 50 лет хранилась в ее семье.
В марте 2018 года портрет нигерийской принцессы Адетуту Адемилуйи по прозвищу Туту кисти Энвонву был продан за 1,4 миллиона евро. Эту работу назвали "африканской Моной Лизой".
Картина Джованни Чимабуэ Христос осмеянный
24 сентября, 14:44Культура
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
712000
КультураВыставкиНовости культуры
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Лента
новостей
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом
Филиппины
СМИ сообщили об одном погибшем в результате землетрясения на Филлипинах
Оксфордский университет
Оксфордского преподавателя заподозрили в краже старинной Библии
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Чебоксарах девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом
Наталья Поклонская
Поклонская заступилась за украинских претендентов на "Евровидение-2020"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
Лента новостейМолния