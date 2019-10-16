Картину нигерийского художника продали в семь раз дороже стартовой цены

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Портрет кисти нигерийского художника Бена Энвонву был продан на аукционе Sotheby’s в Лондоне за 1,3 миллиона евро, в семь раз дороже стартовой цены, сообщает France Info.
Женщина обнаружила у себя дома давно забытый портрет своей матери Кристины Элизабет Дэвис. С помощью интернета она выяснила, что он написан одним из самых известных африканских художников XX века, которого считают "отцом нигерийского модернизма".
Работа была создана в 1971 году по заказу супруга модели и почти 50 лет хранилась в ее семье.
В марте 2018 года портрет нигерийской принцессы Адетуту Адемилуйи по прозвищу Туту кисти Энвонву был продан за 1,4 миллиона евро. Эту работу назвали "африканской Моной Лизой".
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