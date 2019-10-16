Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в среду совещание, посвящённое программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России.
Встреча проходит в резиденции главы государства Ново-Огарево.
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Участие в совещании принимают первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.