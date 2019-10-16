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РИА Новости

Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК

16:48 16.10.2019 (обновлено: 17:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в среду совещание, посвящённое программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России.
Встреча проходит в резиденции главы государства Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
19 сентября, 18:08РИА Новости
Путин заявил о проблеме закредитованности предприятий ОПК
Участие в совещании принимают первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
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