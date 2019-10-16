Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство

Во время полета из Лос-Анджелеса на борту самолета "Аэрофлота" раздавали пастилу по традиционной российской рецептуре. Уильямс сфотографировала лакомство.

"Кто-нибудь из моих подписчиков знает, что это такое? Стоит ли это пробовать?" — подписала снимок модель.

Николь Уильямс — модель из Торонто, которая прославилась после съемок у фотографа из Лос-Анджелеса Джоша Райана в 2012 году.