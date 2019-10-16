Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Модель канадского происхождения Николь Уильямс впервые увидела российскую пастилу и не поняла, что с ней делать. Фотографию со сладостями манекенщица выложила в инстаграме.
Во время полета из Лос-Анджелеса на борту самолета "Аэрофлота" раздавали пастилу по традиционной российской рецептуре. Уильямс сфотографировала лакомство.
© Фото : страница Николь Уильямс в InstagramФотография упаковки с белевской пастилой, которую опубликовала модель Николь Уильямс
Фотография упаковки с белевской пастилой, которую опубликовала модель Николь Уильямс
"Кто-нибудь из моих подписчиков знает, что это такое? Стоит ли это пробовать?" — подписала снимок модель.
Николь Уильямс — модель из Торонто, которая прославилась после съемок у фотографа из Лос-Анджелеса Джоша Райана в 2012 году.