В Югре проводят проверку после гибели двух подростков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве ХМАО проводит проверку после того, как в городском поселении Излучинск за неделю при схожих обстоятельствах нашли тела двух подростков, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

"Центроспас-Югория" 8 октября сообщил, что в одной из квартир в поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО спасатели нашли тело подростка 2003 года рождения. В среду в сводках ведомства появилась информация об аналогичном инциденте в Излучинске, только на этот раз в квартире обнаружено тело девушки 2002 года рождения. В первом случае спасателям удалось попасть в жилище только через окно, во втором они вскрыли дверь в квартиру в присутствии сотрудника полиции.

Источник в местных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что юноша и девушка покончили с собой. В окружном следственном управлении СК РФ заявили, что обстоятельства гибели несовершеннолетних выясняются, не уточнив других подробностей.

"Проверка проводится комиссией по делам несовершеннолетних при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, членом которой я являюсь. По вопросу взаимосвязи случаев - давайте дождемся результатов расследования", - подчеркнула детский омбудсмен.