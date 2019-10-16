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РИА Новости

В Югре проводят проверку после гибели двух подростков

16:30 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Вильф
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 окт - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве ХМАО проводит проверку после того, как в городском поселении Излучинск за неделю при схожих обстоятельствах нашли тела двух подростков, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.
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"Центроспас-Югория" 8 октября сообщил, что в одной из квартир в поселке Излучинск Нижневартовского района ХМАО спасатели нашли тело подростка 2003 года рождения. В среду в сводках ведомства появилась информация об аналогичном инциденте в Излучинске, только на этот раз в квартире обнаружено тело девушки 2002 года рождения. В первом случае спасателям удалось попасть в жилище только через окно, во втором они вскрыли дверь в квартиру в присутствии сотрудника полиции.
Источник в местных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что юноша и девушка покончили с собой. В окружном следственном управлении СК РФ заявили, что обстоятельства гибели несовершеннолетних выясняются, не уточнив других подробностей.
"Проверка проводится комиссией по делам несовершеннолетних при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, членом которой я являюсь. По вопросу взаимосвязи случаев - давайте дождемся результатов расследования", - подчеркнула детский омбудсмен.
Городское поселение Излучинск расположено на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, в населенном пункте проживают около 20 тысяч человек.
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