Более миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В 2019 году в Московской области диспансеризацию прошли более 1,1 миллиона человек. Также еще 500 тысяч человек прошли профилактические медосмотры. Об этом сообщил телеканал В 2019 году в Московской области диспансеризацию прошли более 1,1 миллиона человек. Также еще 500 тысяч человек прошли профилактические медосмотры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Татьяну Мухтасарову.

По итогам обследований здоровыми признали 533 тысячи человек, еще у 242 тысяч обнаружили риск развития хронических заболеваний. У 840 тысяч жителей выявили заболевания, требующие оказания помощи.

"В результате у прошедших диспансеризацию было впервые выявлено почти 142 тысячи случаев различных заболеваний. Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, регулярно проходить обследования, при возникновении симптомов болезни не заниматься самолечением, а обращаться к врачу", – заявила Татьяна Мухтасарова.