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РИА Новости

Скворцова: Россия и Венгрия договорились о сотрудничестве в борьбе с раком

16:21 16.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Венгрия договорились о сотрудничестве в области борьбы с онкологическими заболеваниями, проект меморандума по данному вопросу уже согласован, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая возглавляет межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.
"Актуальное направление сотрудничества между нашими странами сейчас - это сотрудничество в области борьбы с онкологическими заболеваниями. В настоящее время нашими коллегами уже согласован проект меморандума о сотрудничестве в области онкологии между министерством здравоохранения РФ и министерством социальных ресурсов Венгрии", - сказала Скворцова на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Она выразила надежду, что меморандум будет подписан во время визита президента РФ в Венгрию.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
11 октября, 10:54РИА Новости
Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
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Министерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияВенгрияОбщество
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