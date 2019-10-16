Скворцова: Россия и Венгрия договорились о сотрудничестве в борьбе с раком

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия и Венгрия договорились о сотрудничестве в области борьбы с онкологическими заболеваниями, проект меморандума по данному вопросу уже согласован, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которая возглавляет межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству.

"Актуальное направление сотрудничества между нашими странами сейчас - это сотрудничество в области борьбы с онкологическими заболеваниями. В настоящее время нашими коллегами уже согласован проект меморандума о сотрудничестве в области онкологии между министерством здравоохранения РФ и министерством социальных ресурсов Венгрии", - сказала Скворцова на заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.