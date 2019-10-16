Экологи объяснили запах сероводорода в Москве

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ощущавшийся ранее запах сероводорода в отдельных районах Москвы из-за установившейся теплой погоды без осадков сейчас исчез, уровень загрязнения воздуха снизился, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосэкомониторинга.

Ранее в СМИ появилась информация, что в московских районах Печатники и Медведково в среду была зафиксирована повышенная степень загрязнения воздуха.

"В Москве установилась теплая погода без осадков. Особенностью такой погоды является ухудшение условий для рассеивания и накопления загрязняющих веществ (в основном это ночные и ранние утренние часы)... Подобное ухудшение условий рассеивания носит временный характер, в дневные часы уровень загрязнения воздуха снижается. По данным на 9 утра 16 сентября превышений не было отмечено. По состоянию на 14 часов ситуация также была стабильная", - говорится в сообщении.