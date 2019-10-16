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РИА Новости
Теплоснабжение

ТГК-2 хочет продать газовую турбину на 160 МВт через аукцион

16:12 16.10.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокАукцион
Аукцион
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ТГК-2 объявила конкурс на продажу газотурбинной установки мощностью 160 МВт, сообщает компания.

"ТГК-2 инициировало процедуру проведения аукциона в электронной форме на реализацию комплектной газовой турбины ГТЭ-160 электрической мощностью 160 МВт с системой автоматического пуска и управления, турбогенератором Siemens SGEN5-100A, произведенной в 2010 году филиалом ПАО "Силовые машины" "Ленинградский металлический завод" в Санкт-Петербурге по лицензионному договору с фирмой Siemens", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, оборудование не монтировалось и не вводилось в эксплуатацию.
"Комплект газовой турбины полностью укомплектован, исправен и хранится в соответствии с требуемыми нормами производителя в фирменной вакуумной упаковке", - поясняет ТГК-2.
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ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье. Общая установленная электрическая мощность составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность - 9,33 тысячи Гкал.ч.
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