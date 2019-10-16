ТГК-2 хочет продать газовую турбину на 160 МВт через аукцион

"ТГК-2 инициировало процедуру проведения аукциона в электронной форме на реализацию комплектной газовой турбины ГТЭ-160 электрической мощностью 160 МВт с системой автоматического пуска и управления, турбогенератором Siemens SGEN5-100A, произведенной в 2010 году филиалом ПАО "Силовые машины" "Ленинградский металлический завод" в Санкт-Петербурге по лицензионному договору с фирмой Siemens", - говорится в сообщении.