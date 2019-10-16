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РИА Новости

Тегеран считает необходимым пересмотр структуры СБ ООН и самой организации

16:02 16.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Тегеран считает необходимым пересмотр структуры Совбеза ООН и самой организации, заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР.
Министр указал, что точки зрения ЮАР и Ирана совпадают по ряду вопросов, в том числе "по необходимости пересмотра структуры ООН и Совета безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и использованию мирного атома", а также ряду других тем.
Кроме того, как следует из релиза, опубликованного министерством иностранных дел Ирана, Зариф указал, что европейские страны оказались неспособны выполнить свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из нее, в связи с чем терпение Ирана иссякло.
"К сожалению, мы не видели каких-либо эффективных мер, Европа показала, что неспособна выполнить свои обязательства", - сказал министр, указав, что Тегеран осуществил три этапа сокращения ядерных обязательств и продолжит предпринимать необходимые меры, если не будет "баланса" в соглашении.
Зариф также подчеркнул, что все действия в этом направлении Иран осуществлял, основываясь на положениях ядерной сделки.
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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