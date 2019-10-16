Информации о пострадавших на Филиппинах при землетрясении россиянах нет

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не получало информацию о пострадавших гражданах РФ при произошедшем в среду землетрясении магнитудой 6,4.

"На данный момент никакой информации о пострадавших гражданах Российской Федерации в посольстве нет", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 6,5. Позже сейсмологи понизили магнитуду до 6,4, эпицентр располагался на острове Минданао.

Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.