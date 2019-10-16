Информации о пострадавших на Филиппинах при землетрясении россиянах нет

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не получало информацию о пострадавших гражданах РФ при произошедшем в среду землетрясении магнитудой 6,4.
"На данный момент никакой информации о пострадавших гражданах Российской Федерации в посольстве нет", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
15 октября, 23:54РИА НовостиВ Калифорнии произошло землетрясение
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 6,5. Позже сейсмологи понизили магнитуду до 6,4, эпицентр располагался на острове Минданао.
Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Отмечался "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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