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РИА Новости

Информации о пострадавших на Филиппинах при землетрясении россиянах нет

16:00 16.10.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство России на Филиппинах не получало информацию о пострадавших гражданах РФ при произошедшем в среду землетрясении магнитудой 6,4.
"На данный момент никакой информации о пострадавших гражданах Российской Федерации в посольстве нет", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что магнитуда землетрясения составляет 6,5. Позже сейсмологи понизили магнитуду до 6,4, эпицентр располагался на острове Минданао.
Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио, провинция Султан-Кударат. По уточненным данным, очаг залегал на глубине 14,1 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Отмечался "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
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