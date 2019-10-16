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РИА Новости

Эксперт скептически оценил передачу МЧС функций по тушению лесных пожаров

15:57 16.10.2019 (обновлено: 15:58 16.10.2019)
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тушение лесных пожаров входит в комплекс мероприятий по ведению лесного хозяйства и требует опыта и специфических знаний, которых у представителей МЧС нет, сказал РИА Новости руководитель международного проекта по природным пожарам Антон Бенеславский.
Ранее Минприроды заявляло о необходимости закупить дополнительные воздушные суда для создания авапарка ФБУ "Авиалесоохраны". Однако по мнению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, после проведенного анализа, специалисты пришли к выводу, что такая закупка будет дублировать уже существующую авиационную инфраструктуру МЧС. Министр высказал предложение о передаче функций по тушению лесных пожаров от ФБУ "Авиалесоохраны" в МЧС.
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"Тушение лесных пожаров особенно в такой стране, как Россия, где большее количество лесов находится в труднодоступных районах, сложный профессиональный процесс, который связан с управлением лесами в целом. Тушение пожара - это реакция на событие, которое надо максимально предотвращать. Предотвращение лесных пожаров - это работа лесничеств и лесников... Городской пожарный будучи профессионалом в тушении пожаров строений, в лесу не профессионал и не сможет работать также эффективно, как лесные пожарные", - сказал Бенеславский.
"Если на МЧС возложить обязанности по тушению лесных пожаров, туда нужно этих специалистов добавить, но само по себе министерство не заточено на работу с лесом. Эффективность МЧС на тушении лесных пожаров под вопросом. Авиапарк, который необходим для лесных пожаров, - это специальная авиации со специально обученными людьми. Все это должно быть у лесной службы, а не у МЧС", - отметил он.
Как пояснил эксперт, авиация, которую используют в МЧС, в основном грузовые самолеты, а для тушения лесных пожаров необходимо применять малую авиацию, которая может садиться в труднодоступных местах.
По мнению эксперта, сбрасывание тонн воды на горящий лес также не является эффективным средством борьбы с лесными пожарами.
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