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РИА Новости

Более 10 тыс. заявок подано на трек "Наука" конкурса "Лидеры России"

15:50 16.10.2019
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч заявок поступило на участие в специализации "Наука" конкурса управленцев "Лидеры России – 2020", сообщила пресс-служба конкурса со ссылкой на министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.
Главная цель трека "Наука" – сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за управление научно-технологическим развитием страны.
"Наука – специфическая сфера. Здесь недостаточно иметь только лишь управленческие знания, нужно понимать сам предмет и иметь базовые компетенции, базовый опыт. Мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества. Изначально мы рассчитывали примерно на 10 тысяч участников, но уже сегодня мы этот рубеж преодолели. Впереди еще 10 дней для подачи заявок, так что участников будет существенно больше", – отметил Котюков.
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса Лидеры России
11 октября, 16:19РИА Новости
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"
Принять участие в конкурсе могут не только работники научной и образовательной сфер, но и представители смежных областей: сотрудники крупных и малых технологических компаний, представители инновационной сферы.
Кроме того, необходимо соответствовать ряду критериев: гражданство РФ, возраст до 50 лет, опыт работы в сфере исследований и разработок, наличие одной научной или научно-публицистической публикации.

Мы ждем активных участников – тех, кто хочет внести свой вклад в научно-технологическое развитие России. Рассчитываем, что университеты и научные центры будут основными участниками", – сказал министр.

Финалисты и победители конкурса по специализации "Наука" получат возможность занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях, а также управленческие позиции в профильном министерстве и в регионах.
Кроме того, они смогут получить членство в координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при Президенте РФ по науке и образованию и повысить квалификацию в ведущих вузах страны.
Заявку на конкурс можно подать до 27 октября включительно.
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"Лидеры России"Михаил КотюковОбщество
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