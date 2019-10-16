Более полутора тысяч туристов приедут на фестивали Липецкой области

ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Более полутора тысяч гостей из разных российских регионов приедут на фестивали Липецкой области, которые пройдут в эти выходные, дни сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Так, 20 октября в селе Васильевка (бывшее Глотово) Измалковского района для всех любителей литературы и творчества Ивана Бунина состоится литературный фестиваль "Бунинская деревня". Утром там откроется большая книжная выставка – ярмарка. Для гостей организуют экскурсии по памятным местам, связанным с именем Бунина, а для юных художников организуют пленэр, где каждый сможет запечатлеть красивейшие места, которые Бунин описывал в своих произведениях. Знатоки творчества писателя продемонстрируют свою эрудицию в литературном обзоре и поэтическом конкурсе. В деревенских подворьях участники праздника смогут отведать блюда традиционной русской кухни и сделать фото в интерьере XIX века.

Кроме того, 19 и 20 октября в селе Троицкое Липецкого района в центре романовской игрушки пройдет межрегиональный фестиваль "Поёт игрушка-романушка!". Он соберет лучших мастеров из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкой областей и Краснодарского края. Ремесленники будут соревноваться в мастерстве по трем дисциплинам: традиционная глиняная игрушка, традиционное гончарное изделие, авторская керамика.

Также в эти выходные пройдёт межрегиональный конкурс-фестиваль самодеятельного народного творчества "Задонские осенины". Праздник организовывается в шестой раз в регионе. О своем участии заявили 24 народных мастера и более 110 артистов из Липецкой, Белгородской, Брянской, Воронежской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей. Основные номинации, в которых жюри будет оценивать конкурсантов: инструментальное исполнение, хореография, вокал, театр мод и народные художественные промыслы. Победители и лауреаты получат дипломы и ценные подарки.