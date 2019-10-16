Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:47Z
https://ria.ru/20191016/1559857030.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148905/39/1489053903_0:67:3076:1797_1036x0_80_0_0_4761662883cacd64b3052ecce217d2e5.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Более полутора тысяч туристов приедут на фестивали Липецкой области

15:47 16.10.2019
19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 16 окт – РИА Новости. Более полутора тысяч гостей из разных российских регионов приедут на фестивали Липецкой области, которые пройдут в эти выходные, дни сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Так, 20 октября в селе Васильевка (бывшее Глотово) Измалковского района для всех любителей литературы и творчества Ивана Бунина состоится литературный фестиваль "Бунинская деревня". Утром там откроется большая книжная выставка – ярмарка. Для гостей организуют экскурсии по памятным местам, связанным с именем Бунина, а для юных художников организуют пленэр, где каждый сможет запечатлеть красивейшие места, которые Бунин описывал в своих произведениях. Знатоки творчества писателя продемонстрируют свою эрудицию в литературном обзоре и поэтическом конкурсе. В деревенских подворьях участники праздника смогут отведать блюда традиционной русской кухни и сделать фото в интерьере XIX века.
Кроме того, 19 и 20 октября в селе Троицкое Липецкого района в центре романовской игрушки пройдет межрегиональный фестиваль "Поёт игрушка-романушка!". Он соберет лучших мастеров из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкой областей и Краснодарского края. Ремесленники будут соревноваться в мастерстве по трем дисциплинам: традиционная глиняная игрушка, традиционное гончарное изделие, авторская керамика.
Также в эти выходные пройдёт межрегиональный конкурс-фестиваль самодеятельного народного творчества "Задонские осенины". Праздник организовывается в шестой раз в регионе. О своем участии заявили 24 народных мастера и более 110 артистов из Липецкой, Белгородской, Брянской, Воронежской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей. Основные номинации, в которых жюри будет оценивать конкурсантов: инструментальное исполнение, хореография, вокал, театр мод и народные художественные промыслы. Победители и лауреаты получат дипломы и ценные подарки.
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
9 октября, 16:49Липецкая область
Липчанам на выставке "Золотая осень 2019" вручили государственные награды
"Такие фестивали объединяют людей и способствуют развитию благоустройства в сельской местности. Это хороший пример для других районов. Мы будем проводить подобных мероприятий в регионе больше", – сказал глава региона Игорь Артамонов.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьЛипецк
Рекомендуем
Люберцы
УК в Люберцах вернула жителям более 2,2 млн рублей переплаты за отопление
РИА
Новости
Школьник у доски
СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми
Работа коммунальных служб
Более 78 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье с 2017 года
Открытие выставки Открытая коллекция и торжественная передача Музейному агентству Ленинградской области собрания редких книг и открыток, посвященных историческому прошлому территорий, ныне входящих в состав Ленинградской области
Уникальную коллекцию ретро открыток передали музеям Ленобласти
Лента
новостей
Насосная станция
СГК до конца года установит приборы учета на всех ПНС в Новосибирске
Знак газопровода
Более 1,8 тысячи км газопроводов построят в Подмосковье до 2025 года
Иваново, Россия
В Ивановской области расширили перечень мер поддержки для малого бизнеса
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ распространил проект по торговому эквайрингу на всю территорию России
Аукцион
ТГК-2 хочет продать газовую турбину на 160 МВт через аукцион
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко
Форум северных муниципалитетов в Сургуте
В Сургуте открылся Форум северных муниципалитетов
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
СП "Камаза" и китайской Weichai начнет выпуск двигателей в 2020 году
Посетители на площадке фестиваля Золотая осень на Красной площади
Почти 30 медалей получили Липецкие аграрии на "Золотой осени"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния