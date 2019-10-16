Норвежский политик выдвинула жителей Гонконга на Нобелевскую премию мира

СТОКГОЛЬМ, 16 окт - РИА Новости. Норвежский политик от либеральной партии Гури Мелби (Guri Melby) выдвинула жителей Гонконга на Нобелевскую премию мира-2020 на фоне массовых протестов.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Вчера, 12:52Сказано в эфиреЭксперт рассказал, чем грозит Гонконгу продолжение протестных акцийГлава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила с видеообращением в связи с неутихающими в регионе акциями протеста. В эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский прокомментировал ситуацию.
"Я выдвинула жителей Гонконга, которые каждый день рискуют своими жизнями и безопасностью, чтобы защищать свободу слова и базовые демократические ценности, на Нобелевскую премию мира. Я надеюсь, что это станет поддержкой для движения", - написала Мелби в своем микроблоге в Twitter.
Мелби недавно вернулась из Гонконга, где, по ее словам, узнала "множество историй о полицейской жестокости и храбрости протестующих".
Выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира могут действующие политики, главы Университетов и другие лауреаты. Список кандидатов держится в секрете 50 лет и может быть предан огласке лишь по истечении этого срока. В 2019 году на премию претендовали более 300 кандидатов. Сумма награды составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).