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РИА Новости

Париж будет добиваться освобождения француза, задержанного в Иране

15:46 16.10.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. МИД Франции подтвердил задержание иранскими властями сотрудника Института политических исследований Sciences Po Ролана Маршаля и призвал Тегеран положить конец этой "недопустимой ситуации".
Летом также сообщалось о задержании в Иране сотрудницы Sciences Po Фарибы Адельхах, которая имеет французское и иранское гражданство.
"Мы подтверждаем, что господин Ролан Маршаль задержан иранскими властями. Как и в случае с Фарибой Адельхах, как только мы были информированы об этой ситуации, мы мобилизовались для его освобождения", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.
Он отметил, что у Парижа была возможность выразить решительное осуждение этой ситуацией.
Власти Франции попросили предоставить Маршалю консульскую защиту. "Наш консул в Тегеране смог посетить его несколько раз. Маршаль получает помощь адвоката", - отметил представитель французского МИД. Он также добавил, что французское министерство находится в тесном контакте с семьей Маршаля.
"Мы надеемся, что иранские власти будут прозрачными в этом вопросе и предпримут незамедлительные действия, чтобы положить конец этой неприемлемой ситуации. Французские власти полностью мобилизованы и будут оставаться таковыми до освобождения наших двух соотечественников", - заявил представитель МИД.
Юлия Юзик
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МИД Франции‎ФранцияИранПарижВ мире
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