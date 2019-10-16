Париж будет добиваться освобождения француза, задержанного в Иране

"Мы подтверждаем, что господин Ролан Маршаль задержан иранскими властями. Как и в случае с Фарибой Адельхах, как только мы были информированы об этой ситуации, мы мобилизовались для его освобождения", - заявил представитель МИД Франции на брифинге в четверг.