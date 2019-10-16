Более 1,8 тысячи км газопроводов построят в Подмосковье до 2025 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Порядка 1869 километров газопроводов планируется построить в Московской области до 2025 года в рамках программы газификации региона, говорится в материалах пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.

"До 2025 года в рамках программы газификации Московской области планируется газифицировать 320 населенных пунктов, построив порядка 1869 километров газопроводов. Кроме того, планируется создать условия для газификации домовладений для 61 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по уровню газификации региона планируется достичь отметки в 98,2% для сельских населенных пунктов, и численностью постоянно проживающих граждан свыше 100 человек - 97,5%. Объем финансирования мероприятий в рамках программы на 2019-2025 годы запланирован в размере 14,68 миллиардов рублей.