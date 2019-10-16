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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 1,8 тысячи км газопроводов построят в Подмосковье до 2025 года

15:37 16.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗнак газопровода
Знак газопровода
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Порядка 1869 километров газопроводов планируется построить в Московской области до 2025 года в рамках программы газификации региона, говорится в материалах пресс-службы министерства жилищного хозяйства Подмосковья.

"До 2025 года в рамках программы газификации Московской области планируется газифицировать 320 населенных пунктов, построив порядка 1869 километров газопроводов. Кроме того, планируется создать условия для газификации домовладений для 61 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по уровню газификации региона планируется достичь отметки в 98,2% для сельских населенных пунктов, и численностью постоянно проживающих граждан свыше 100 человек - 97,5%. Объем финансирования мероприятий в рамках программы на 2019-2025 годы запланирован в размере 14,68 миллиардов рублей.
Выполнение мероприятий программы позволяет создавать благоприятные условия для газификации сельских населенных пунктов Московской области, перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также способствует повышению инвестиционной привлекательности Московской области.
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