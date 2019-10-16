Найденный в новой Москве сверток не опасен, заявили в МЧС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Найденный в среду днем на железнодорожных путях в новой Москве подозрительный сверток с проводами опасности не представляет, внутри пакета оказался обычный строительный мусор, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении на отводных железнодорожных путях в Щербинке свертка с проводами. Место опасной находки до приезда саперов было оцеплено.
"Проверку пакета завершили", - сказал собеседник агентства, добавив, что в нем находились обрезки электрических проводов после ремонта.