Найденный в новой Москве сверток не опасен, заявили в МЧС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Найденный в среду днем на железнодорожных путях в новой Москве подозрительный сверток с проводами опасности не представляет, внутри пакета оказался обычный строительный мусор, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось об обнаружении на отводных железнодорожных путях в Щербинке свертка с проводами. Место опасной находки до приезда саперов было оцеплено.