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РИА Новости

МИД России осудил действия США в отношении Ирана

15:26 16.10.2019 (обновлено: 15:45 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Действия США в отношении Ирана превращают регион Персидского залива в пороховую бочку, альтернативы урегулированию проблем через диалог нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Рябков отметил, что недавно Россия предложила "свою обновленную позицию о формировании системы коллективной безопасности в регионе Персидского залива на основе проведения диалога и мер укрепления доверия, обмена соответствующей информацией".
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"К сожалению, США и влиятельные страны региона не воспринимают это в должной мере. Они считают, что политика максимального давления, как они сами ее назвали, принесет плоды: Иран резко понизит уровень обеспечения своей собственной безопасности, пойдя на существенное ухудшение условий договоренности по его ядерной программе. Речь ведут также об ограничении иранской ракетной программы, изменении его подхода к тому, что происходит в регионе в целом и т. д.", - отметил Рябков.
"Такая политика в отношении Ирана - это по-прежнему отражение абсолютной веры США во всемогущество своих санкций, шантажа, во всесилие авианосных группировок. Регион давно стал пороховой бочкой. Поэтому альтернативы нашим предложениям нет. Мы будем продолжать двигать свои идеи, где возможно - совместно с иранцами. Думаем, что в конце концов здравый смысл возобладает и обойдется без новой вспышки конфликта", - заявил он.
Отношения США и Ирана ухудшились в последний год, когда США вышли из ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. В последние месяцы обострилась ситуация и в районе Персидского залива, где произошли несколько инцидентов с торговыми судами. США также обвинили Иран в причастности к недавним атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которая в конфликте в Йемене выступает против повстанцев-хуситов. Иран обвинения отвергает.
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15 октября, 18:01РИА Новости
Эксперт оценил роль России в урегулировании конфликта в Персидском заливе
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Персидский заливМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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