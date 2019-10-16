Эмир Кувейта вернулся в страну после обследования в США

ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Пропустивший встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за болезни эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду вернулся в страну после благополучного завершения медицинского обследования в одной из больниц США, передало кувейтское информационное агентство Пропустивший встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за болезни эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду вернулся в страну после благополучного завершения медицинского обследования в одной из больниц США, передало кувейтское информационное агентство KUNA сообщение канцелярии эмира.

"Его Высочество вернулся на родину сегодня утром из дружественных Соединенных Штатов Америки после успешно завершившегося медицинского обследования", - отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что эмир Кувейта выписался из больницы, в которой проходил медобследование.

По сообщению агентства, результаты обследования оказались положительными, эмир полностью здоров.

Ранее в этом году 90-летний эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. Трамп пожелал кувейтскому эмиру скорейшего выздоровления и пригласил его посетить Белый дом в 2020 году.