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РИА Новости

Эмир Кувейта вернулся в страну после обследования в США

15:22 16.10.2019
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
Вид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото
ДОХА, 16 окт - РИА Новости. Пропустивший встречу с президентом США Дональдом Трампом из-за болезни эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду вернулся в страну после благополучного завершения медицинского обследования в одной из больниц США, передало кувейтское информационное агентство KUNA сообщение канцелярии эмира.
"Его Высочество вернулся на родину сегодня утром из дружественных Соединенных Штатов Америки после успешно завершившегося медицинского обследования", - отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп
9 сентября, 03:45РИА Новости
Трамп пожелал эмиру Кувейта выздоровления
Ранее стало известно, что эмир Кувейта выписался из больницы, в которой проходил медобследование.
По сообщению агентства, результаты обследования оказались положительными, эмир полностью здоров.
Ранее в этом году 90-летний эмир планировал посетить Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, но был вынужден отложить визит по медицинским соображениям и вместо этого прошел обследование в одной из больниц США. Трамп пожелал кувейтскому эмиру скорейшего выздоровления и пригласил его посетить Белый дом в 2020 году.
В середине августа также сообщалось о том, что эмир Кувейта не смог принять министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа по причине болезни.
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