"Российскую карту" неизбежно разыграют перед выборами в США, считают в МИД

"Думаю, это практически неизбежно. Некоторые говорят, что в принципе оснований нет для продолжения сюжета, который на американской площадке отыгран десятки раз и никому не добавляет рейтингов. Однако полагаю, что общий негативный, "лихорадочный" подход к тому, что происходит в политике сегодняшней России, какую линию она проводит в международных делах, стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей, въелся в ткань того, что творится в сегодняшнем Вашингтоне", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.