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РИА Новости

"Российскую карту" неизбежно разыграют перед выборами в США, считают в МИД

15:22 16.10.2019 (обновлено: 15:44 16.10.2019)
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Российская карта" практически неизбежно будет разыграна в предвыборной кампании в США, хотя этот сюжет уже никому не добавляет рейтингов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Думаю, это практически неизбежно. Некоторые говорят, что в принципе оснований нет для продолжения сюжета, который на американской площадке отыгран десятки раз и никому не добавляет рейтингов. Однако полагаю, что общий негативный, "лихорадочный" подход к тому, что происходит в политике сегодняшней России, какую линию она проводит в международных делах, стал неотъемлемой частью самоощущения многих американских деятелей, въелся в ткань того, что творится в сегодняшнем Вашингтоне", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
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В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
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