Жителя Челябинска арестовали после перестрелки, где погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве местного жителя в ходе перестрелки, где также пострадали еще двое, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало ГУМВД России по региону, инцидент произошел ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после него трое мужчин были госпитализированы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1969 года рождения. Горздрав пояснял, что в лечебные учреждения города были доставлены трое пострадавших с огнестрельными ранениями, они были пьяны. СК возбудил уголовное дело и сообщил, что один из госпитализированных скончался в больнице.