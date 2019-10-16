Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:21Z
https://ria.ru/20191016/1559855566.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

Жителя Челябинска арестовали после перестрелки, где погиб человек

15:21 16.10.2019
156
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве местного жителя в ходе перестрелки, где также пострадали еще двое, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, инцидент произошел ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после него трое мужчин были госпитализированы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1969 года рождения. Горздрав пояснял, что в лечебные учреждения города были доставлены трое пострадавших с огнестрельными ранениями, они были пьяны. СК возбудил уголовное дело и сообщил, что один из госпитализированных скончался в больнице.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что состояние двух пострадавших после перестрелки врачи оценивают как стабильное.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
19 сентября, 12:46РИА Новости
Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке полицейских в Москве
010011
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды
Первый канал добился пятикратного снижения выплаты бывшей жене Задорнова
РИА
Новости
Киров
После гибели девочки в Кирове люди стали бдительнее, заявил омбудсмен
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков высмеял шведских военных, принявших буй за "российскую подлодку"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
В России усилили наказание за незаконную добычу животных из Красной книги
В лаборатории
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Автомобили МЧС ДНР в Донецке
Найденный в новой Москве сверток не опасен, заявили в МЧС
Ханты-Мансийск
В Югре проводят проверку после гибели двух подростков
Полиция
В МВД прокомментировали скандал со сбитым в Кировской области ребенком
Выступление группы Rammstein
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Тушение лесных пожаров
Эксперт скептически оценил передачу МЧС функций по тушению лесных пожаров
Сотрудник полиции
Эксперт оценил данные о наличии этанола в крови сбитого под Кировом ребенка
Киев
В Киеве преподавательница вуза отказалась читать лекцию на украинском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния