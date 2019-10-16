Жителя Челябинска арестовали после перестрелки, где погиб человек

ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Житель Челябинска арестован по обвинению в убийстве местного жителя в ходе перестрелки, где также пострадали еще двое, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, инцидент произошел ночью в понедельник на Свердловском проспекте в Курчатовском районе Челябинска, после него трое мужчин были госпитализированы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый 1969 года рождения. Горздрав пояснял, что в лечебные учреждения города были доставлены трое пострадавших с огнестрельными ранениями, они были пьяны. СК возбудил уголовное дело и сообщил, что один из госпитализированных скончался в больнице.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области 50-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что состояние двух пострадавших после перестрелки врачи оценивают как стабильное.