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РИА Новости

СК проведет проверку после смерти пожилой женщины в саратовской больнице

15:18 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
САМАРА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после смерти пожилой женщины в одной из больниц Саратова, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии 79-летней женщины, которая была госпитализирована с подозрением на пиелонефрит и якобы скончалась в саратовской больнице. На фотографии пожилая женщина лежит голая на больничной кровати, на ее теле видны синяки, обработанные зеленкой. По данным Telegram-канала, на протяжении двух недель родственники не могли попасть к пациентке, так как их якобы не пускали врачи. Теперь, по информации Telegram-канала, врачи не могут назвать родственникам причину смерти женщины.
"Проводится проверка. Вчера зарегистрировали", - сказала собеседница агентства.
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