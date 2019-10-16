СК проведет проверку после смерти пожилой женщины в саратовской больнице

САМАРА, 16 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку после смерти пожилой женщины в одной из больниц Саратова, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее в одном из Telegram-каналов были опубликованы фотографии 79-летней женщины, которая была госпитализирована с подозрением на пиелонефрит и якобы скончалась в саратовской больнице. На фотографии пожилая женщина лежит голая на больничной кровати, на ее теле видны синяки, обработанные зеленкой. По данным Telegram-канала, на протяжении двух недель родственники не могли попасть к пациентке, так как их якобы не пускали врачи. Теперь, по информации Telegram-канала, врачи не могут назвать родственникам причину смерти женщины.
"Проводится проверка. Вчера зарегистрировали", - сказала собеседница агентства.